Kent Lokantası videosu için soruşturma başlatılmıştı! Vedat Milor, sessizliğini bozdu: "Prensiplerimi hatırlatmak isterim"

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor Kent Lokantası'nda eşi ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce'yle birlikte yemek yemişti ve o anları Youtube kanalında paylaşmıştı. Haftalar sonra Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Milor'un İBB'ye ait Kent Lokantası'nda yaptığı Youtube videosu için Vedat Milor'dan "örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle "yazılı görüş" istemişti.

YouTube kanalında "40 liraya dört çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlığıyla paylaştığı videoyla ilgili Milor'a Bakanlık'tan gönderilen yazıda, "Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesine, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi’nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine, şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır" ifadeleri yer almıştı.

AÇIKLAMA YAPTI: "PRENSİPLERİMİ HATIRLATMAK İSTERİM"

Tartışma yaratan bu kararın ardından Vedat Milor, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Milor, “Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum." dedi.

Milor, videosunu yayınladığı dönemde reklam yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti ve kullanıcılara "Kent Lokantası ziyaretim tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleşti ve Buğra Bey’e birlikte gitmeyi ben teklif ettim. Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti. 40 TL’ye dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim." yorumunu yapmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN MİLOR'A DESTEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak."