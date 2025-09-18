'Kent uzlaşısı' davası ertelendi! 1 sanığın tahliyesine karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK ile ilişkili olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 'Kent uzlaşısı' soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında 11 Şubat’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ikinci duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aydın, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, İkbal Polat ile avukatlar katıldı. Görevinden uzaklaştırılan CHP'nin eski İstanbul il Başkanı Özgür Çelik de duruşmayı takip etti.

DURUŞMA 27 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, ara kararında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat için tahliye kararı verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 27 Kasım 2025 tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in de olduğu 10 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar ceza istemiyle yargılama talep edildi.

(DHA)