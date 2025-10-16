Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde ateş açıldı: En az 4 ölü

Kenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga dün Hindistan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün Hindistan'dan Kenya'ya getirilen Odinga'nın naaşı Başkent Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'ndaki binlerce kişinin ziyaretine açıldı. Ancak ziyaret sırasında güvenlik yetkilileri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ziyaretteki kalabalıktan bazı kişilerin törendeki yasaklı bölgelere girdiği ve güvenlik güçlerinin bu nedenle güvenlik önlemleri kapsamında kalabalığı dağıtmak zorunda kaldığı belirtildi.

BAŞBAKANIN CENAZESİNDE ORTALIK KARIŞTI: EN AZ DÖRT ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Stadyumun dışında bir araya gelen kalabalığın olayı protesto etmesi üzerine polis sert müdahalede bulundu. Kalabalığın stadyum kapılarından birini aşmasının ardından ise polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Kenya basını, Odinga'nın cenazesinin getirildiği stadyumun katılımcılar ile polis arasında çıkan çatışma nedeniyle boş kaldığını aktarırken, olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını kaydetti.

HAVAALANINDAKİ TESLİM TÖRENİ YARIDA KESİLMİŞTİ

Ayrıca, gün içerisinde binlerce kişi Nairobi Uluslararası Havaalanı'na akın ederek, Devlet Başkanı William Ruto ve diğer yetkililerin Odinga'nın naaşını teslim alma töreninin yarıda kesilmesine neden olmuştu. Gelişmeler üzerine havalimanı operasyonları iki saatliğine durdurulmuştu. Binlerce kişi Odinga'nın cenazesini taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etmişti.

Odinga için yarın Nairobi'deki Nyayo Ulusal Stadyumu'nda resmi cenaze töreni düzenlenmesi ve naaşının cumartesi günü kendisinin siyasi kalesi olan Victoria Gölü kıyısındaki batı Kenya'daki Kisumu şehrine nakledilmesi bekleniyor.

Eski Başbakan Odinga'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle dün Kenya'da bir haftalık yas ilan edilmişti.

(İHA-DHA)

Günün öne çıkan haber başlıkları...