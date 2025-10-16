HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde ateş açıldı: En az 4 ölü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de polis, hayatını kaybeden eski Kenya Başbakanı Raila Odinga'nın cenazesini ziyaret etmek üzere Kasarani Stadyumu'na gelen kalabalığa havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Çıkan olaylarda, en az 4 kişinin hayatını kaybetti.

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde ateş açıldı: En az 4 ölü

Kenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga dün Hindistan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün Hindistan'dan Kenya'ya getirilen Odinga'nın naaşı Başkent Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'ndaki binlerce kişinin ziyaretine açıldı. Ancak ziyaret sırasında güvenlik yetkilileri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ziyaretteki kalabalıktan bazı kişilerin törendeki yasaklı bölgelere girdiği ve güvenlik güçlerinin bu nedenle güvenlik önlemleri kapsamında kalabalığı dağıtmak zorunda kaldığı belirtildi.

BAŞBAKANIN CENAZESİNDE ORTALIK KARIŞTI: EN AZ DÖRT ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga nın cenaze töreninde ateş açıldı: En az 4 ölü 1

Stadyumun dışında bir araya gelen kalabalığın olayı protesto etmesi üzerine polis sert müdahalede bulundu. Kalabalığın stadyum kapılarından birini aşmasının ardından ise polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Kenya basını, Odinga'nın cenazesinin getirildiği stadyumun katılımcılar ile polis arasında çıkan çatışma nedeniyle boş kaldığını aktarırken, olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga nın cenaze töreninde ateş açıldı: En az 4 ölü 2

HAVAALANINDAKİ TESLİM TÖRENİ YARIDA KESİLMİŞTİ

Ayrıca, gün içerisinde binlerce kişi Nairobi Uluslararası Havaalanı'na akın ederek, Devlet Başkanı William Ruto ve diğer yetkililerin Odinga'nın naaşını teslim alma töreninin yarıda kesilmesine neden olmuştu. Gelişmeler üzerine havalimanı operasyonları iki saatliğine durdurulmuştu. Binlerce kişi Odinga'nın cenazesini taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etmişti.

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga nın cenaze töreninde ateş açıldı: En az 4 ölü 3

Odinga için yarın Nairobi'deki Nyayo Ulusal Stadyumu'nda resmi cenaze töreni düzenlenmesi ve naaşının cumartesi günü kendisinin siyasi kalesi olan Victoria Gölü kıyısındaki batı Kenya'daki Kisumu şehrine nakledilmesi bekleniyor.

Eski Başbakan Odinga'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle dün Kenya'da bir haftalık yas ilan edilmişti.

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga nın cenaze töreninde ateş açıldı: En az 4 ölü 4

Kenya’da eski Başbakan Raila Odinga nın cenaze töreninde ateş açıldı: En az 4 ölü 5

(İHA-DHA)

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştüBakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Gazze'yi görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan sert tepki: "Hatay'a gelip görsünler"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan sert tepki: "Hatay'a gelip görsünler"
Anahtar Kelimeler:
Kenya silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.