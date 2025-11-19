HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kepçe operatörü direksiyon başında ölü bulundu

Adıyaman’da bir kepçe operatörü, iş makinesinin direksiyonu başında ölü bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kepçe operatörü direksiyon başında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türmüz Tepe mevkii Ahmet Hoca köyü yolu üzerinde iş makinesiyle çalışan kepçe operatörü Hasan Atlıhan (55), aracının içerisinde hareketsiz halde bulundu.

DİREKSİYON BAŞINDA ÖLÜ BULUNDU

Direksiyon başında hareketsiz halde bulunan Atlıhan için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler Hasan Atlıhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Atlıhan’ın kesin ölüm nedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgunda yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralıÇorum’da otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Sofra bezi silkelerken düşen kadın hayata döndürüldüSofra bezi silkelerken düşen kadın hayata döndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kepçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

'Zam şampiyonu olacak' Memur emeklisi için 'Daha fazla zam' detayı 'İlk defa olacak'

'Zam şampiyonu olacak' Memur emeklisi için 'Daha fazla zam' detayı 'İlk defa olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.