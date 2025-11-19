Kepçe operatörü direksiyon başında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türmüz Tepe mevkii Ahmet Hoca köyü yolu üzerinde iş makinesiyle çalışan kepçe operatörü Hasan Atlıhan (55), aracının içerisinde hareketsiz halde bulundu.

DİREKSİYON BAŞINDA ÖLÜ BULUNDU

Direksiyon başında hareketsiz halde bulunan Atlıhan için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler Hasan Atlıhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Atlıhan’ın kesin ölüm nedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgunda yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

