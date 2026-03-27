Kepez’de 1 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde iki şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilere ait araç ve ikamette yapılan aramalarda, 1 kilo 260 gram metamfetamin, 120 adet sentetik uyuşturucu hap, 35 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 12 adet 9 milimetre fişek, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır