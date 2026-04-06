HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kepez’de şafak operasyonu: 11 adrese eş zamanlı baskın

Antalya’nın Kepez ilçesinde düzenlenen "Şafak07 Huzur-03" operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla Kepez ilçesinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla Kepez ilçesinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 11 ayrı adrese yönelik, 22 ekip ve 75 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen "Şafak07 Huzur-03" operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 25 adet tüfek kartuşu ve 54 adet mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.