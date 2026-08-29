Kernek Parkı’nda büyük dönüşüm yaşanacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin simge mekânlarından, türkülere konu olan tarihi ve doğal güzellikleriyle kentin hafızasında önemli bir yere sahip Kernek Parkı’nın kapsamlı bir dönüşümle 35 dönüme çıkarılacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’nın hafızasında önemli bir yere sahip Kernek’te vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden, talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Er, kendisine iletilen konuların ilgili birimlere aktarılması ve çözüme kavuşturulması için talimat verdi. Başkan Er, ziyaret sırasında çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

"KERNEK PARKI’NI 35 DÖNÜME ÇIKARACAĞIZ"

Kernek’in Malatya açısından önemli bir değere sahip olduğunu belirten Başkan Er, parkın mevcut alanının genişletileceğini söyledi. Başkan Er, "Kernek Parkı’nı çok büyüteceğiz. Üst tarafta yıktığımız alanları da buraya dahil edeceğiz. Kernek Parkı’nı 35 dönüme çıkaracağız" dedi.

Kernek Parkı’nın mevcut büyüklüğünün yaklaşık 7-8 dönüm olduğunu ifade eden Başkan Er, yapılacak düzenlemelerle parkın çok daha geniş bir alana kavuşacağını belirtti. Başkan Er ayrıca, 35 dönümlük yeni Kernek Parkı projesi kapsamında teleferik projesinin de bulunduğunu söyledi.

Vatandaşlar, Kernek Parkı’nın genişletilmesi ve teleferik projesinin hayata geçirilmesinin Kernek ve Malatya için önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

Başkan Er, Kernek’in Malatya’nın önemli markalarından biri olduğunu vurgulayarak, bölgenin daha da büyütülerek vatandaşların kullanımına sunulacağını kaydetti.

Ziyaret sırasında bir vatandaş, Başkan Er’e hitaben, "Bir ömür sevdiklerinle beraber iyilerle karşılaşasın. Ben seni çok seviyorum" diyerek çalışmalarında başarılar diledi.

86 yaşındaki bir vatandaş ise Başkan Er’e, "Seninle gurur duyuyoruz. Seni görünce çok mutlu olduk. Allah eksikliğini vermesin" ifadeleriyle teşekkür etti. 85 yaşındaki başka bir vatandaş da Malatya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Er’e teşekkürlerini iletti.

"MALATYA’NIN 50 YILLIK KONUT PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ"

Kernek ziyaretinde vatandaşların sorularını da yanıtlayan Başkan Er’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut fiyatları ve Malatya’da bundan sonraki süreçte kira fiyatlarının nasıl şekilleneceği soruldu.

Malatya’da 125 bin bağımsız bölümün üretildiğini ve kentte çok sayıda konutun inşa edildiğini belirten Başkan Er, konut arzındaki artışın kiralara da olumlu yansıyacağını söyledi.

Başkan Er, "Cumhurbaşkanımız büyük bir jest yaptı, 485 bin liraya ev veriliyor. Malatya’da çok fazla ev yapıldı, bundan sonraki süreçte kiralar düşecek. Dar gelirlilere 15 bin konut sözümüz vardı, sosyal konutun içerisine koyduk. Sosyal konutlar da bitti. Malatya’nın 50 yıllık konut problemi çözüldü" diye konuştu.

"ÇALIŞMAK İSTEYEN İÇİN İŞ VAR"

Başkan Er, ziyaret sırasında iş arayan vatandaşlara da destek oldu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İstihdam Merkezi aracılığıyla vatandaşların meslek ve niteliklerine uygun işlere yönlendirildiğini belirten Başkan Er, çalışmak isteyen vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "İstihdam Merkezimiz var. Merkezimize başvuranlara mesleklerine göre yardımcı oluyoruz. Çalışmak isteyen için iş var" dedi.

Başkan Er’in çalışmalarını ve projelerini yakından takip ettiğini belirten bir esnaf ise Kernek Parkı’nın 35 dönüme çıkarılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.