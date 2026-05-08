Keşan’da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına ansıdı

Alınan bilgiye göre; Rasim Ergene Caddesi’nden Alparslan Türkeş Meydanı istikametine giden M.D. yönetimindeki motosiklet ile İlyasbey Caddesi’nden Hastane Caddesi istikametine giden İ.D. yönetimindeki kamyonet, İlyasbey Caddesi kesişiminde çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ö.Ü. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

