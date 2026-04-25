Keşan’daki trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan istikametine giden sürücüsü bilinmeyen 03 UU 436 plakalı otomobil, Kılıçköy girişinde kontrolden çıkması sonucu savrularak takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sürücü, buradaki ilk tedavisinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.



