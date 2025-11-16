HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'ateşli silahlar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.K. isimli şahıs Şahinbey ilçesindeki bağ evinde yakalandı. Y.K. isimli şüpheli, yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Adreste yapılan aramada ise 1 kilo 175 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 2 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 45 bin TL suç geliri para ele geçirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik kazasında 1 polisimiz şehit olmuştu! Korkunç kaza anı kameradaTrafik kazasında 1 polisimiz şehit olmuştu! Korkunç kaza anı kamerada
Siirt’te karda araçlar yolda mahsur kaldıSiirt’te karda araçlar yolda mahsur kaldı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.