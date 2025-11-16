Kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'ateşli silahlar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.K. isimli şahıs Şahinbey ilçesindeki bağ evinde yakalandı. Y.K. isimli şüpheli, yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Adreste yapılan aramada ise 1 kilo 175 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 2 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 45 bin TL suç geliri para ele geçirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır