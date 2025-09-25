HABER

Kestirmeden gidemedi, rota saptı: Netanyahu'nun "yakalanma" korkusu radar haritasına yansıdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye seyahat ederken ilginç bir durum yaşandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararı nedeniyle Netanyahu'nun uçağı normalden farklı bir rota izledi. Uçağın rotası radara da yansıdı.

Netanyahu, BM Genel Kurulu'na katılmak için gece saatlerinde Tel Aviv'den ABD'ye hareket etti. New York'a hareketinden önce havalimanında açıklama yapan Netanyahu, yarın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri eleştiren bir konuşma yapacağını belirtti.

Netanyahu, 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yönelik Tel Aviv'in "hedeflerini" görüşeceklerini ifade etti.

ROTASI SAPTI

Öte yandan New York'a doğru hareket eden Netanyahu'nun uçağının normal rota yerine farklı bir rota izlemesi dikkati çekti.

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, Netanyahu'yu taşıyan uçak Avrupa üzerinden New York'a gitmek yerine Akdeniz'i boydan boya geçti.

FRANSA HAVA SAHASINA GİREMEDİ

Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanan uçağın Fransa hava sahasına girmediği görüldü.

İSRAİL BASININA DA YANSIDI

İsrail basını, UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı nedeniyle uçağın bu rotayı izlediğini yazdı.

NE OLMUŞTU?

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

