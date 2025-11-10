HABER

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Küresel Başarı Ödülleri” ile ilk kez verilen “İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri”, Alanya’da gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine takdim edildi.

Recep Demircan

MEDYA diplomasisinin uluslararası düzeydeki temsilcilerini bir araya getiren etkinlik, konseyin tanıtım filmiyle başladı. Törene, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, geçmiş dönem Dışişleri Bakanı, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile çok sayıda diplomatik temsilci, medya yöneticisi ve gazeteci katıldı.

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 1

“GAZETECİLİK, BARIŞIN VE HAKİKATİN EVRENSEL DİLİ"

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, törende yaptığı açılış konuşmasında, medyanın küresel barış, dayanışma ve karşılıklı anlayışın en güçlü araçlarından biri olduğunu vurguladı. Dim, “Gazetecilik yalnızca bilgi aktaran bir meslek değil, insanlığın ortak vicdanını temsil eden bir sorumluluktur. Küresel Gazeteciler Konseyi olarak bizler, farklı dillerden, dinlerden, kültürlerden gelen gazetecileri aynı hedefte buluşturmayı amaçlıyoruz. Çünkü hakikat tektir ve biz o hakikatin izindeyiz.” dedi.

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 2

Dim ayrıca, İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri’nin bu yıl ilk kez verilmesinin, konseyin Türk dünyasıyla olan kültürel ve entelektüel bağlarını daha da güçlendirdiğini belirtti. “Gaspıralı’nın ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ ilkesi, bugün bizim medya diplomasisinde rehberimizdir. Bu ödüller, o mirasın çağdaş bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

“MEDYA DİPLOMASİSİ, TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ YANSITIYOR"

Konuşmasında Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü kutlayan Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin çalışmalarının Türkiye’nin uluslararası iletişim vizyonuna önemli katkı sunduğunu belirterek, “Konsey, medya yoluyla diplomasinin nasıl etkin biçimde yürütülebileceğini tüm dünyaya gösteriyor. Bu misyonun her zaman destekçisi olacağız.” dedi.

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 3

Çavuşoğlu, uluslararası sistemin çatışma ve krizleri önlemede başarısız kaldığını vurgulayarak, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgesinde ve dünyada barışın, istikrarın ve adaletin sesi olduğunu söyledi. Türkiye’nin çevresinde yaşanan çatışmaların, küresel insani sorumluluk bilinciyle çözülmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Dünyadaki savaşların yüzde 60’ı bizim coğrafyamızda yaşanıyor. Bu acıların dinmesi için çaba sarf etmekten başka bir seçeneğimiz yok. Türkiye, bu mücadelenin öncüsüdür.” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLİK, DİPLOMASİ VE SANAT DÜNYASINDAN ANLAMLI ÖDÜLLER

Törende, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi “Küresel Diplomasi Ödülü”ne layık görüldü. Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türk dünyasına katkıları dolayısıyla İsmail Gaspıralı “Gazetecilik Ödülü”ne değer bulundu. Ödülü, AA adına Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in elinden aldı.

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 4

GAZZE UNUTULMADI

Törende duygusal anlar da yaşandı. İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarında ayağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Filistinli gazeteci Sami Muhammed Şehade, cesareti ve hakikat uğruna verdiği mücadele nedeniyle “Küresel Gazetecilik Ödülü”ne layık görüldü. Ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman takdim etti. Şehade, salondaki davetliler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 5

Yayman, konuşmasında gazeteciliğin evrensel değerlerine vurgu yaparak, “İnsanlık değerlerinin yok olduğu bir çağda, gerçeği haykıran gazeteciler insanlığın son vicdanıdır. Sami kardeşimizin cesareti, yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın onurudur.” dedi.

TÜRK DÜNYASINDAN SATANA DOKUNAN BİR AN: "ÇIRPINIRDIN KARADENİZ"

Ödül alan isimler arasında yer alan Azerbaycanlı sanatçı Gülyanaq Memmedova, “Küresel Sanat Ödülü”nü aldıktan sonra sahneye çıkarak “Çırpınırdın Karadeniz” adlı eseri seslendirdi. Şarkı, salondaki davetlilere duygusal anlar yaşattı ve alkışlarla eşlik edildi.

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 6

ULUSLARARASI KATILIMLA GÜÇLÜ BİR MESAJ

Törene, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi, yerli ve yabancı medya mensupları katıldı. Etkinlik, Türkiye’nin medya diplomasisi alanındaki yükselen gücünü bir kez daha ortaya koyarken, barış, dayanışma ve ortak kültürel değerlere vurgu yapan bir mesajla sona erdi.

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 7

İŞTE ÖDÜLLER

5. Küresel Başarı Ödülleri:

Diplomasi: Mevlüt Çavuşoğlu
Diplomasi: Afrim Gashi
Bilim: Prof. Dr. Ahmet Alanay
Gazetecilik: Sami Şahade (Filistinli gazi Gazeteci)
Medya: Mikhail Gusman
Türk Dünyası: Ömer Kocaman
Sanat: Gulyanag Mammadova

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 8


İsmail Gaspıralı ödülleri:

Hizmet: Abdülkadir Uraloğlu (Ulaştırma Bakanı)
Gazetecilik: Serdar Karagöz (AA Genel Müdürü)
Edebiyat: Sultan Raev (TÜRKSOY Genel Sekreteri)
Eğitim: Prof. Dr. Zakir Avşar (İletişim Eğitimi)
Sanat: Z. Zhangali Alimkhanuly (Kazak Dombra Sanatçısı

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 9

Diğer ödüller şöyle:

Türk Dünyası Medya Ödülü
Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Sayın Reşat Macit

Gazetecilik Övgü Ödülü
KKTC Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertan Birinci

Gazetecilik Övgü Ödülü
Elips TV Kurucusu Sayın Fesih Zeki Mert

Gazetecilik Övgü Ödülü
Kuzey Makedonya TV Türkçe Yayınlar Genel Yayın Yönetmeni Sayın Eran Hasip

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 10

Gazetecilik Övgü Ödülü
TV Gazetecisi Sayın Nigar İbrahimova

Medya Dostluk Ödülü
Kolombiya AllPress Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve KGK Kolombiya Temsilcisi Sayın Roberto Trobajo Hernandez

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 11

Medya Dostluk Ödülü
Senegal Devlet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve KGK Senegal Temsilcisi Sayın Thierno Ahmadou

Medya Dostluk Ödülü
Macaristan Daily News Hungary Genel Yayın Yönetmeni ve KGK Macaristan Temsilcisi Alpar Kato

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 12

Medya Dostluk Ödülü
Başkurdistan Kızı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve KGK Başkurdistan Temsilcisi Gülnaz Kutueva

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 13

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Meslek onur ve dostluk ödülleri, dünya medyasında barış, dayanışma ve mesleki etik değerlerin güçlendirilmesine katkı sunan isimlere verildi” dedi. Alanya buluşmasına katılan ve katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Dim, “Bu organizasyon Türk medyasının küresel gücünün de bir yansımasıdır. 41 ülkeden seçkin gazetecilerin katılımı önemlidir ve bir milattır. Önümüzdeki günlerde daha fazlasını ve daha iyisini yapabilmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

KGK muhteşem Ödül Gecesi Alanya’da gerçekleşti 14

