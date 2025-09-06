HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kıbrıs çıkartması kahramanı Cengiz Topel'in ismini taşıyan İHA ve model uçak pisti törenle açıldı

Kıbrıs çıkartmasında Rum'lar tarafından eşir edilerek gördüğü 30 saat işkenceye rağmen konuşturulamayan kahramanlarımızdan Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in ismi bugün Sivas'ta açılışı yapılar İHA ve model uçak pistinde yaşatılacak.

Kıbrıs çıkartması kahramanı Cengiz Topel'in ismini taşıyan İHA ve model uçak pisti törenle açıldı

Sivas Belediye Başkanlığı tarafından Sivas Valiliği ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde Sivas'ta inşa edilen Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti bugün düzenlenen törenle açıldı. 253 metre uzunlukta ve 30 metre genişliğindeki pistin açılış törenine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlanan törende açılış konuşmasındı Uzun yaptı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun konuşmasında, pistin Türkiye'nin en iyi pistlerinden birisi olduğunu belirtip, "253 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde Türkiye'nin en iyi pistlerinden birini Sivas'a kazandırdık. Gençlerimiz bundan böyle ürettikleri dronları ve İHA'ları getirecekler bu alanda uçurabilecekler. Biz onların beceri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için onlara bir fırsat tanımış olduk" dedi.

"TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE BÜYÜK BİR ATILIM SAĞLADI"

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda teknoloji ve savunma sanayisinde büyük bir atılım sağladığını ifade edip, "Türkiye özellikle on yıllarda teknoloji ve savunma sanayisinde büyük bir atılım sağladı. Kendi imkanlarıyla ürettiği insansız hava araçlarıyla dünya sahnesinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Şüphesiz geleceğin güçlü Türkiye'si teknoloji ve havacılık alanında elde edeceğimiz başarılar ile daha sağlam temeller üzerinde inşa edilecektir. Bugün açılışı yapılan Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti, bu vizyonun Sivas'ta ki bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.
Törende konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İHA ve model uçak pistinin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve projenin diğer paydaşlarına böyle bir eseri Sivas'a kazandırdıkları için teşekkür etti. Bu tarz projelerde iş birliğinin önemine değindi. Konuşmaların ardından pistin açılışı yapılarak, model uçak gösterileri yapıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yavru carettalar yumurtalardan çıkıp denizle buluştuYavru carettalar yumurtalardan çıkıp denizle buluştu
Zonguldak’ta şiddetli yağış ulaşımı aksattıZonguldak’ta şiddetli yağış ulaşımı aksattı

Anahtar Kelimeler:
kıbrıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin ile görüşmesi dünya gündeminde! Kim Jong-Un'un temas ettiği her yer silindi: 'Temizlik takıntısı' dendi ama... DNA detayı

Putin ile görüşmesi dünya gündeminde! Kim Jong-Un'un temas ettiği her yer silindi: 'Temizlik takıntısı' dendi ama... DNA detayı

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

Aykut Kocaman'dan Saran'a cevap!

Aykut Kocaman'dan Saran'a cevap!

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Doktor ve eşi feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Doktor ve eşi feci şekilde can vermişti! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.