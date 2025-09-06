Kıbrıs çıkartması kahramanı Cengiz Topel'in ismini taşıyan İHA ve model uçak pisti törenle açıldı

Sivas Belediye Başkanlığı tarafından Sivas Valiliği ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde Sivas'ta inşa edilen Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti bugün düzenlenen törenle açıldı. 253 metre uzunlukta ve 30 metre genişliğindeki pistin açılış törenine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlanan törende açılış konuşmasındı Uzun yaptı.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun konuşmasında, pistin Türkiye'nin en iyi pistlerinden birisi olduğunu belirtip, "253 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde Türkiye'nin en iyi pistlerinden birini Sivas'a kazandırdık. Gençlerimiz bundan böyle ürettikleri dronları ve İHA'ları getirecekler bu alanda uçurabilecekler. Biz onların beceri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için onlara bir fırsat tanımış olduk" dedi.

"TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE BÜYÜK BİR ATILIM SAĞLADI"

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda teknoloji ve savunma sanayisinde büyük bir atılım sağladığını ifade edip, "Türkiye özellikle on yıllarda teknoloji ve savunma sanayisinde büyük bir atılım sağladı. Kendi imkanlarıyla ürettiği insansız hava araçlarıyla dünya sahnesinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Şüphesiz geleceğin güçlü Türkiye'si teknoloji ve havacılık alanında elde edeceğimiz başarılar ile daha sağlam temeller üzerinde inşa edilecektir. Bugün açılışı yapılan Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti, bu vizyonun Sivas'ta ki bir yansımasıdır" şeklinde konuştu.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İHA ve model uçak pistinin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve projenin diğer paydaşlarına böyle bir eseri Sivas'a kazandırdıkları için teşekkür etti. Bu tarz projelerde iş birliğinin önemine değindi. Konuşmaların ardından pistin açılışı yapılarak, model uçak gösterileri yapıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır