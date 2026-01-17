HABER

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Erciş ilçesinde 73 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Mustafa Zorer'in naaşı toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zorer için Kara Yusuf Bey Camisi'nde tören düzenlendi. Zorer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda camiye getirildi, helallik alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kılınan cenaze namazının ardından Çelebibağı Merkez Mezarlığı'na getirilen Zorer'in naaşı burada toprağa verildi.

Törene, Zorer'in yakınları, Kaymakam Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Payas, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Ölmez, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, AK Parti İlçe Başkanı Abidin Çalışkan ve vatandaşlar katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da çelenk göndererek taziyelerini iletti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

