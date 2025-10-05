HABER

Kıbrıs'ta tehlikeli provokasyon! Rum komandolardan KKTC'ye küstah tehdit

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik provokasyonlarını artırarak sürdürüyor. GKRY’de düzenlenen geçit töreninde Rum komandolar, “Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm” şeklinde küstah sloganlar atarak yürüdü.

Ufuk Dağ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik provokasyonlara GKRY tarafından bir halka daha eklendi. Rum komandolar, düzenlenen geçit töreninde KKTC’yi tehdit etti.

Kıbrıs ta tehlikeli provokasyon! Rum komandolardan KKTC ye küstah tehdit 1

“KARPAZDAN GİRECEĞİZ YA HÜRRİYET YA ÖLÜM”

Rum komandolar geçit töreninde, “Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm” ifadelerinin yer aldığı sloganlarla yürüdü. Rumlar, komandoların küstah tehditlerini alkışladı.

Kıbrıs ta tehlikeli provokasyon! Rum komandolardan KKTC ye küstah tehdit 2

NEDEN KARPAZ?

Karpaz bölgesinde yoğun olarak Türkler yaşıyor. Adanın GKRY tarafı bir uç nokta, diğer uç nokta ise KKTC tarafındaki Karpaz Yarımadası. Rum komandolar, Karpaz mesajıyla adanın tamamen işgal edileceği tehdidinde bulunuyor.

