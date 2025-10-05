Kıbrıs'ta tehlikeli provokasyon! Rum komandolardan KKTC'ye küstah tehdit

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik provokasyonlara GKRY tarafından bir halka daha eklendi. Rum komandolar, düzenlenen geçit töreninde KKTC’yi tehdit etti.

“KARPAZDAN GİRECEĞİZ YA HÜRRİYET YA ÖLÜM”

Rum komandolar geçit töreninde, “Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm” ifadelerinin yer aldığı sloganlarla yürüdü. Rumlar, komandoların küstah tehditlerini alkışladı.

NEDEN KARPAZ?

Karpaz bölgesinde yoğun olarak Türkler yaşıyor. Adanın GKRY tarafı bir uç nokta, diğer uç nokta ise KKTC tarafındaki Karpaz Yarımadası. Rum komandolar, Karpaz mesajıyla adanın tamamen işgal edileceği tehdidinde bulunuyor.