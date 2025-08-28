Kiev'de 'Kinjal' kabusu: Ateşkes beklenirken 'en büyük ikinci hava saldırısı'... 629 İHA ve füzeyle hedef aldılar

Kiev cephesi dün gece boyunca Rusya'nın Kinjal füzeleri ve İHA'larla başkenti hedef aldığını açıkladı. Yıllardır devam eden savaşın 'en büyük ikinci hava saldırısı' olan saldırılarda Rusya, iki hipersonik Kinjal füzesi ve dokuz balistik füze kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise uluslararası kamuoyunda ateşkes konuları konuşulurken Rusya'nın bu hamlesi için, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor" dedi.

RUSYA 629 İHA VE FÜZEYLE SALDIRDI

Başkent Kiev'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 30'un üzerinde olduğu bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın Çarşamba gecesi ülke geneline toplam 629 insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlattığını açıkladı.

'KİNJAL' KABUSU

Açıklamada, Rusya’nın 598 İHA ve 31 füze ateşlediği, bunlar arasında iki hipersonik Kinjal füzesi ile dokuz balistik füzenin bulunduğu belirtildi. Hızları nedeniyle bu füzelerin önlenmesinin son derece zor olduğuna dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu füzeyi daha önce 'durdurulamaz' olarak tanımlamıştı.

Bu rakam, Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'ya yönelik gerçekleştiriği ikinci en büyük hava saldırısı olarak kayıtlara geçti.

KİEV'DE 10 ÖLÜ, ONLARCA YARALI

Ukrayna, başkent Kiev'de hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini açıkladı. Yaşamını yitirenler arasında bir çocuk da bulunuyor. Yaralıların sayısı ise 30 olarak bildirildi.

"MÜZAKERE MASASI YERİNE BALİSTİK SİLAHLARI SEÇİYOR"

Zelenski, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Saldırının haftalardır ateşkes ve diplomasi çağrısı yapan tüm dünyaya karşı bir yanıt niteliği taşıdığını savunan Zelenski, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Zelenski, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek, uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurguladı.

ZELENSKIY'DEN YAPTIRIM ÇAĞRISI

Moskova'ya yönelik yeni ve sert yaptırımlar çağrısında da bulunan Zelenski, "Belirlenen tüm süreler aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat heba edildi. Rusya, düzenlediği her saldırı ve bu savaşın sürdüğü her gün için sorumlu tutulmalı." değerlendirmesini paylaştı.