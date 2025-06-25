Kılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'mutlak butlan' açıklaması: "CHP’nin DNA’sı ile oynanıyor, buna izin veremem"

CHP’de kurultay sonrası yaşanan tartışmalar, 30 Haziran’daki dava tarihi yaklaşırken yeniden gündeme geldi. 2023 Kasım ayındaki kurultayda 812 delegenin oyunu alan Özgür Özel genel başkan seçilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kalmıştı.

Kurultay davasında ‘mutlak butlan’ kararı çıkması halinde partinin başına yeniden geçeceği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e yaptığı açıklamada “CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor' diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"CHP’NİN ŞU ANDA DNA’SI İLE OYNANIYOR"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e yaptığı açıklamada, partide yaşanan kayyum ve 'mutlak bultan' tartışmalarıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Kabul etmesem kayyum gelir. Kayyumun partiyi nasıl yöneteceği, kurultayı ne zaman toplayacağı belli olmaz. CHP kayyuma teslim edilemez. CHP’nin şu anda DNA’sı ile oynanıyor. Buna izin veremem” dedi.