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Kılıçdaroğlu ile ilgili kulisleri sallayan yeni iddia! ‘İmamoğlu mitingleri doğru değil’

CHP kurultayı davasında 'mutlak butlan' riski ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumda partinin başına geçebilme tartışmaları gündemdeki yerini korurken, gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun CHP'li il başkanına Ne var yani benim gelmemin size ne zararı var?" dediğini aktardı. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu için yapılan mitingleri de doğru bulmadığı öne sürüldü. İşte detaylar…

Kılıçdaroğlu ile ilgili kulisleri sallayan yeni iddia! ‘İmamoğlu mitingleri doğru değil’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurultay davası ile ilgili tutumu CHP’de kriz yaratmaya devam ediyor. CHP kurultayı davasına dair 30 Haziran öncesi gelişmeler sürerken, olası “mutlak butlan” kararı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Mahkeme kararının ardından ne yaşanacağına dair belirsizlik sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun çevresinde "Partiyi kayyuma mı bırakayım?" şeklinde bir çıkış yaptığı ileri sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz ise Kılıçdaroğlu'na yapılan bir ziyarette geçen diyaloğu paylaştı.

Saymaz, HalkTV’de görüşmenin detaylarını şöyle aktardı:

  • İl başkanlarının genel merkeze destek açıklamasından sonra Ümit Erkol, randevu alarak 21 Haziran'da Kılıçdaroğlu'na gidiyor.

  • 'Özel ile yan yana gelip karar alın, biz ne olursa olsun ona uyalım ama kararı beraber alın, biz de bu krizi atlatalım' diyor.

  • Kılıçdaroğlu cevap vermiyor, sessizlikle izliyor ve şöyle söylüyor: Ne var yani benim gelmemin size ne zararı var?

  • Ben zaten partinin genel başkanıyım, ne zararım olacak ki, diye tepki veriyor.

  • Bu görüşme sırasında hatta duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için yapılan mitingleri doğru bulmadığını söylüyor.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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