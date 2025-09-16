Kılıçdaroğlu'na sürpriz telefon! Arayıp özür diledi

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak "Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum" sözlerinden dolayı özür diledi. Çetin, Kılıçdaroğlu’nun “Aramanız ve sözleriniz kıymetli. Ben ‘normalleşme’ sürecine de karşıydım” yanıtını verdiğini söyledi.

HİKMET ÇETİN NE DEMİŞTİ?

Hikmet Çetin, T24’ten Cansu Çamlıbel ile yaptığı röportajda, "Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hâlâ içeride" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU NE YANIT VERDİ?

T24'e konuşan Çetin, telefon görüşmesinde dün Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinden dolayı özür dilediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun "Aramanız ve sözleriniz kıymetli" dediğini aktaran Çetin, "Sayın Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerinin ardından 'normalleşme' sürecine de karşı olduğunu söyledi" dedi.

KURULTAY DAVASI

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın ve 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması Ankara’da 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Yaklaşık bir buçuk saat süren davada ara karar çıktı ve dava 24 Ekim’e ertelendi. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan davanın ileri bir tarihe ertelenmesi kararını beklediklerini belirterek, "Ara kararlar yerine getirildikten sonra devamı görülecek. Bu haliyle kurultayımızı yapacağız. Genel Başkan Yardımcımız, Parti sözcümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. Kurultayımızı yaptıktan sonra bir sonraki celsede gereğini söyleyeceğiz, dosyada eksik var. Davanın ertelenmesi gerekiyordu" dedi.