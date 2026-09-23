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Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş yorumu: "İstifa tek taraflı"

Son dakika haberi: ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifa etmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş yorumu: "İstifa tek taraflı"
Devrim Karadağ

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini ve yoluna bağımsız şekilde devam edeceğini açıkladı. Yavaş, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirttiği açıklamasında, "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır…" dedi.

Kılıçdaroğlu ndan Mansur Yavaş yorumu: "İstifa tek taraflı" 1

KILIÇDAROĞLU: "İSTİFA TEK TARAFLI"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın istifası sonrası yaptığı açıklamada "İstifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasal tercihi" diye konuştu.

YENİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Yavaş'ın istifasına ilişkin, "Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu bir belediye başkanımızdır. Ayrıca bir açıklama yapma gereği duyarsa kendisi yapacaktır" açıklamasında bulundu.

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Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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