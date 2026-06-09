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Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme! Vatandaş "12" deyince Ali Mahir Başarır devreye girdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM'deki grup toplantısına ziyaretçi yasağı getirilmesi üzerine hareketli dakikalar yaşandı. TBMM Dikmen Kapısı önünde kurmaylarıyla açıklama yapan Özgür Özel’e seslenen bir vatandaşın, "12 seçim kaybetmiş bu adam düşsün milletin yakasından" tepkisine, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "13" diyerek düzeltme yapması gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme! Vatandaş "12" deyince Ali Mahir Başarır devreye girdi
Recep Demircan

"Mutlak butlan" davası sonucu mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, salı günü saat 13.30’da TBMM’de grup toplantısı düzenleyeceğini ilan etmesi Ankara'da hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kılıçdaroğlu destekçileri ve partililer Meclis'e akın etti. TBMM Dikmen Kapısı önünde kalabalığın birikmesiyle birlikte zaman zaman polis ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Meclis yönetiminin duruma müdahale ederek grup toplantısına "ziyaretçi yasağı" getirmesi üzerine, Kılıçdaroğlu hamle değiştirerek toplantının adresini son anda CHP Genel Merkezi olarak güncelledi.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMA YAPTI

Meclis kapılarının Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye gelenlere kapatılması üzerine, CHP lideri Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte vakit kaybetmeden Dikmen Kapısı önüne indi. Burada hem yasağa tepki göstermek hem de bekleyen kalabalığı teskin etmek amacıyla kameraların karşısına geçen Özel'in açıklamaları sırasında kameralara çok konuşulacak bir diyalog yansıdı.

Kılıçdaroğlu nu kızdıracak düzeltme! Vatandaş "12" deyince Ali Mahir Başarır devreye girdi 1

"12 SEÇİM KAYBETMİŞ DÜŞSÜN ARTIK MİLLETİN YAKASINDAN"

Özgür Özel kapı önünde kurmaylarıyla birlikte beklerken, kalabalığın arasından sıyrılan bir vatandaş yüksek sesle Özel'e doğru seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa oturmasına tepki gösteren yurttaş, “Başkanım, 12 seçim kaybetmiş bu adam düşsün artık milletin yakasından!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu nu kızdıracak düzeltme! Vatandaş "12" deyince Ali Mahir Başarır devreye girdi 2

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN DÜZELTME GELDİ

Vatandaşın bu sitem dolu sözlerine en ilginç ve soğukkanlı tepki ise Özgür Özel’in hemen yanında duran CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi. Vatandaşın "12 seçim" ifadesini duyan Başarır, istifini bozmadan ve parmağıyla işaret ederek tek kelimelik bir düzeltme yaptı: “13!”

Kılıçdaroğlu nu kızdıracak düzeltme! Vatandaş "12" deyince Ali Mahir Başarır devreye girdi 3

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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