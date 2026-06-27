Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket! Yüzde 7'lik oy kaybı detayı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verilmesi ardından Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketin detayları öğrenildi.

OY ORANINDA YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ VAR

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin yaptırdığı ankete göre; mutlak butlan ardından partinin oy oranları yüzde 7 oranında düşerek 24-15 bandına geriledi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ KURARSA...

Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, Özgür Özel’in yeni parti kurması durumunda yaşanacak muhtemel bir bölünme durumunda ise CHP’nin yüzde 13-14’lere gerileyebileceğini, Özel cephesinin de yüzde 16-17’yi bulabileceğini ifade etti.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; CHP oylarındaki düşüşün sıcak tepkiye dayandığını belirten kurmaylar, yaşanan oy kaybının kalıcı olmayacağını, iç tartışmaların sona ermesi ve partide istikrar görüntüsünün yeniden sağlanmasıyla birlikte oy oranlarının yeniden toparlanarak yüzde 30’a ulaşabileceğini belirtti.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Anket sonuçlarına göre AK Parti’nin ise birinci parti konumunda olduğu öğrenildi.