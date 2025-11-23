Kılıçdaroğlu'nun videosu Tanju Özcan'ı kızdırdı: "13 yıl koynumuzda yılan beslemişiz"

'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'İmralı' kararı dönüm niteliğinde bir gelişme oldu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'den birer üyeden oluşan heyet, İmralı'ya gidip terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek. CHP ise heyete üye vermeyi doğru bulmadığını belirterek oylamaya katılmadı. Bu gelişmeler tartışmaları da beraberinde getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kararını eleştirdiği konuşmasıyla gündem oldu. CHP'ye sert eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözleri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kızdırdı.

ÖZCAN'DAN SERT YANIT: "KOYNUMUZDA YILAN BESLEMİŞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu alıntılayan Özcan, Kılıçdaroğlu'na şu ifadelerle yüklendi:

"Aylardır susan KK, dün İmralı’nın karanlık kuyusuna düşen AKP ve MHP’ye yardım ve yataklık içeren bir video paylaşmış. Beni şaşırtmadı ama çok üzdü! Ülkem ve partim adına üzülerek söylüyorum, 13 yıl boyunca koynumuzda yılan beslemişiz."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kamera karşısına geçip CHP'nin kararını eleştiren Kılıçdaroğlu konuşmasını sosyal medyada paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

CHP, Türkiye'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de kendisidir. CHP sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır. Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekiyor. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir. Ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. CHP, rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde yolsuzluk iftiralarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

İkincisi, CHP devlete istikamet çizer. Türkiye, at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş coğrafyasında sıkıştırılamaz. CHP, Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını defetmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde yer almalıdır. Ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinden öncü olması ve istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında olmak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir."