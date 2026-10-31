Kılıçdaroğlu: "Siyaset arınmadığı sürece Türkiye huzur bulamaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ile il gençlik kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, partinin gençlik politikaları, sahada yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemin yol haritası masaya yatırıldı.

KILIÇDAROĞLU PARTİLİLERE SESLENDİ

Kılıçdaroğlu, siyasi ahlak kanunu yapılması gerektiğini belirterek, "Siyasi ahlak kanunu bizim vazgeçilmezimizdir. Siyaset arınmadığı sürece Türkiye huzur bulamaz. Birileri zenginleşirken, bir avuç kişi zenginleşirken milyonlar fakirleşir. O nedenle unutmamanız gereken temel nokta; bu ülkenin kesinlikle bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacı var. Bunu gittiğimiz her yerde, ister kahvede, ister sokakta, ister parkta, ister lokantada, ister caddede, siyasetin ahlaki temellerini inşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde bu ülkeye kazandıracağız. Bu temeller olmadan siyaset, bu temeller olmadan Türkiye aydınlığa kavuşmaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır