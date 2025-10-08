Kılıçdaroğlu suskunluğunu 3 milletvekili için bozdu! Tek tek isimlerini sıraladı: 'Kıyamet kopar'

İsrail uluslararası sularda hukuksuzluğa devam ediyor. Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu'ndaki gemilerde hukuksuz bir şekilde İsrail tarafından alıkonuldu. İsrail'in ele geçirdiği gemilerde; Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu. Vekillerin de bulunduğu gemilere operasyon düzenlenmesine Türkiye'den sert tepkiler geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Tepki gösterenlerden biri de CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. En son 12 Eylül'de paylaşım yapan Kılıçdaroğlu 3 vekil için sessizliğini bozdu ve İsrail'e sert bir tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

Küresel sermayenin büyük ortağı ama Ortadoğu’nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine “Dur!” diyebilme cesareti, Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu.

TEK TEK İSİMLERİNİ SIRALADI

Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın:

Ayaklarına taş değer,

Gemilerine dalga vurur,

Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir;

Kıyamet kopar ama adalet yerini bulur.

İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin’e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun.