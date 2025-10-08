HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Kılıçdaroğlu suskunluğunu 3 milletvekili için bozdu! Tek tek isimlerini sıraladı: 'Kıyamet kopar'

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadaki yaklaşık 1 aylık suskunluğunu İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekili için bozdu. 12 Eylül'den sonra ilk kez paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Ayaklarına taş değer, gemilerine dalga vurur, üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; Kıyamet kopar ama adalet yerini bulur." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu suskunluğunu 3 milletvekili için bozdu! Tek tek isimlerini sıraladı: 'Kıyamet kopar'
Ufuk Dağ

İsrail uluslararası sularda hukuksuzluğa devam ediyor. Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu'ndaki gemilerde hukuksuz bir şekilde İsrail tarafından alıkonuldu. İsrail'in ele geçirdiği gemilerde; Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu. Vekillerin de bulunduğu gemilere operasyon düzenlenmesine Türkiye'den sert tepkiler geldi.

Kılıçdaroğlu suskunluğunu 3 milletvekili için bozdu! Tek tek isimlerini sıraladı: Kıyamet kopar 1

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Tepki gösterenlerden biri de CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. En son 12 Eylül'de paylaşım yapan Kılıçdaroğlu 3 vekil için sessizliğini bozdu ve İsrail'e sert bir tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu suskunluğunu 3 milletvekili için bozdu! Tek tek isimlerini sıraladı: Kıyamet kopar 2

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

Küresel sermayenin büyük ortağı ama Ortadoğu’nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine “Dur!” diyebilme cesareti, Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu.

TEK TEK İSİMLERİNİ SIRALADI

Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın:
Ayaklarına taş değer,
Gemilerine dalga vurur,
Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir;
Kıyamet kopar ama adalet yerini bulur.

İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin’e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail 'Özgürlük Filosu'na saldırdı, 3 milletvekili de alıkonuldu İsrail 'Özgürlük Filosu'na saldırdı, 3 milletvekili de alıkonuldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'un göbeğinde yangın paniği!İstanbul'un göbeğinde yangın paniği!
Artvin’de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulunduArtvin’de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili İsrail Kemal Kılıçdaroğlu
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.