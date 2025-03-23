HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu, tutuklanan İmamoğlu için oy verdi... "Demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir"

Kılıçdaroğlu, tutuklanan İmamoğlu için oy verdi... "Demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.03.2025 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, CHP'nin ön seçiminde oy verdi. Kılıçdaroğlu, "Demokrasi sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil, demokrasi bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, tutuklanan İmamoğlu için oy verdi... "Demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim kapsamında, 100. Yıl Çankaya Evi'nde oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret ettikten sonra basına bir açıklama yaptığını ve yaşananlardan son derece üzüntü duyduğunu ifade ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRMEK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

"Cumhuriyet Halk Partililer'in bir görevi var. Bu ülkede Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görevi var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar, yaşımız ne olursa olsun, boyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun. Her türlü düşünceye kapıyı aralayan, sihirli anahtar demokrasidir. Demokrasi sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil, demokrasi bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Demokrasi mücadelesi kutsal bir mücadeledir ve bu mücadeleyi vermek de hepimizin görevidir."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Polis döner bıçaklı kavgayı ayırmak için tıraş koltuğundan geldiPolis döner bıçaklı kavgayı ayırmak için tıraş koltuğundan geldi
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybettiYalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultay ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tutuklama kararı sonrası gözler Yavaş'taydı! "Bana da geldiler"

Tutuklama kararı sonrası gözler Yavaş'taydı! "Bana da geldiler"

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

Tutuklama sonrası Özel'den ilk yorum: 'Kayyum' sözleri dikkat çekti

Tutuklama sonrası Özel'den ilk yorum: 'Kayyum' sözleri dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.