Kılıktıktan kılığa giren cep telefonu hırsızı kadın kamerada

Esenyurt'ta kılıktan kılığa giren kadın hırsız, müşteri kılığında gezdiği alışveriş merkezlerinde gözüne kestirdiği iki hemcinsinin, ceplerindeki telefonlarını çaldı.

Kılıktıktan kılığa giren cep telefonu hırsızı kadın kamerada

Esenyurt’ta kılıktan kılığa giren kadın hırsız, müşteri kılığında gezdiği alışveriş merkezlerinde gözüne kestirdiği iki hemcinsinin, ceplerindeki telefonlarını çaldı.

Soğukkanlı hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Kılıktıktan kılığa giren cep telefonu hırsızı kadın kamerada 1

Esenyurt’taki alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, kılıktan kılığa giren bir kadın hırsız içeride müşteri kılığında gezmeye başladı. Kadın hırsız, bebekli bir hemcinsini hedef seçti. Kadının ürünlere baktığı sırada, yanına yaklaşan hırsız, kurbanın cebindeki telefonu yavaşca çalarak oradan hızla uzaklaştı.

Kılıktıktan kılığa giren cep telefonu hırsızı kadın kamerada 2

Farklı bir gün yine AVM’ye gelen kadın hırsız, bu kez bir giyim mağazındaki ürünleri inceleyen hemcisine yöneldi. Kadının cebindeki telefonu çalan hırsız, oradan hiçbir şey yokmuş gibi uzaklaştı. Soğukkanlı hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Kaynak: İHA

Esenyurt
