Kilis’te kayıp kız çocuğu aranıyor! Ekipler seferber oldu

Kilis'te parkta oynarken kaybolan Suriye uyruklu Aric Aljarouk (3) aranıyor.

Kilis’te kayıp kız çocuğu aranıyor! Ekipler seferber oldu

Olay, 22 Ağustos’ta Ketenciler Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta oynayan Aric Aljarouk, bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Aric Aljarouk için arama çalışması başlattı.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda mahalledeki metruk evlere bakıldı, şüpheli yerler kontrol edildi. Ancak şu ana kadar Aric Aljarouk’a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Kilis
