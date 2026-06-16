HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kilis'te kebapçıda silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kilis'te bir kebapçıda iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay öncesinde şüphelilerin iş yerine geliş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kilis'te kebapçıda silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Şıh Ahmet Mahallesi Mercibadık Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.B. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kilis te kebapçıda silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı 1

KEBAPÇIDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA

İş yeri sahibi Vakıf Hayma, olayın müşteriler arasında yaşandığını belirterek, "Bir grup yemek yiyordu. Daha sonra diğer grup geldi. Diğerlerini görünce kavga ettiler. Gruptan birisi kuru sıkı tabanca ile 3 ya da 4 el ateş etti. Bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Olayın iş yerimiz ile bir alakası yoktur" diye konuştu.

Kilis te kebapçıda silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı 2

Öte yandan, şüphelilerin geliş anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine geldiği, yaşanan kavganın ardından ise koşarak uzaklaştıkları görüldü.

Kilis te kebapçıda silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı 3

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adalet Bakanı Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele vurgusuAdalet Bakanı Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele vurgusu
12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 kişi tutuklandı12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Kebapçı Kilis kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Lahmacun enflasyonu gündemde! Yazın restoran hesapları neden kabarıyor?

Lahmacun enflasyonu gündemde! Yazın restoran hesapları neden kabarıyor?

İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.