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Kilis’te yol verme kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde yol verme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kilis’te yol verme kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde, iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G.(28) bıçakla yaralandı, 12 kişi darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

F.G'nin cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı köyde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Musabeyli kavga jandarma
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