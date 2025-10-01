HABER

Kilis’te 1 DEAŞ üyesi tutuklandı

Suriye’nin İdlib bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıs, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hatay’da yakalandı.

Suriye’nin İdlib bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıs, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hatay’da yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin İdlib bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.B. isimli şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hatay’daki ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kilis’e getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

