Kilis’te dört hırsızlık olayının faili yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucunda, 13-15 Ekim 2025 tarihleri arasında Ekrem Çetin ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının, 35 suç kaydı bulunan S.M. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü operasyonla yakalanan S.M., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)