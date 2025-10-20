HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilis’te dört hırsızlık olayının faili yakalandı

Kilis’te üçü iş yeri, biri ev olmak üzere toplam dört hırsızlık olayının faili, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kilis’te dört hırsızlık olayının faili yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucunda, 13-15 Ekim 2025 tarihleri arasında Ekrem Çetin ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının, 35 suç kaydı bulunan S.M. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü operasyonla yakalanan S.M., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilis’te ilkokul öğrencilerine mobil trafik aracıyla eğitim verildiKilis’te ilkokul öğrencilerine mobil trafik aracıyla eğitim verildi
Düğün konvoyunda şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandıDüğün konvoyunda şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.