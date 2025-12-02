HABER

Kilis’te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5’i ağır, 6 yaralı

Kilis-Hatay Karayolu’nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5’i ağır 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kilis-Hatay Karayolu’nun 39.

Kilis-Hatay Karayolu’nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5’i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Hatay Karayolu’nun 39. kilometresinde A.Ö.’nün kullandığı 27 ANJ 455 plakalı hafif ticari araç ile M.V.B.’nin yönetimindeki 27 ASM 861 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.K., G.B., A.Ş. ve Ş.B. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hassa ve Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

