Kilis’te iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Kilis Cezaevi yolu üzerinde panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki panelvan, Helvacıoğlu Mahallesi Cezaevi yolu üzerinde seyir halindeyken, yan yoldan çıkan M.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan kontrolden çıkarak yan devrildi.
Kazada araçlarda bulunan Elken U., Erkan U., V.M.B. ve G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

