Kilis’te ilkokul öğrencilerine mobil trafik aracıyla eğitim verildi

Öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla Mobil Trafik Aracı kullanılarak düzenlenen eğitimde, trafik kuralları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim kapsamında öğrencilere yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı, trafik işaret ve levhalarının tanıtımı, bisiklet kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar ile trafikte karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgi verildi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere boyama ve hikaye kitapları dağıtılarak trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılması hedeflendi.

(İHA)