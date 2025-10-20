HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilis’te ilkokul öğrencilerine mobil trafik aracıyla eğitim verildi

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından Yavuzlu Köyü Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nda öğrenim gören 65 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Kilis’te ilkokul öğrencilerine mobil trafik aracıyla eğitim verildi

Öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla Mobil Trafik Aracı kullanılarak düzenlenen eğitimde, trafik kuralları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim kapsamında öğrencilere yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı, trafik işaret ve levhalarının tanıtımı, bisiklet kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar ile trafikte karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgi verildi.

Kilis’te ilkokul öğrencilerine mobil trafik aracıyla eğitim verildi 1

Etkinliğin sonunda öğrencilere boyama ve hikaye kitapları dağıtılarak trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılması hedeflendi.

Kilis’te ilkokul öğrencilerine mobil trafik aracıyla eğitim verildi 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çal’da 2 mahallede şap tespit edilmesi üzerine 19 mahalle karantinaya alındıÇal’da 2 mahallede şap tespit edilmesi üzerine 19 mahalle karantinaya alındı
Eyüpsultan’da gecekondudan alevler yükseldiEyüpsultan’da gecekondudan alevler yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.