Kilis’te kaybolan 100 küçükbaş hayvan bulundu

Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan S.H. (63), akşam saatlerinde 100 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından 20 kişilik ekip görevlendirildi.

Yaklaşık 6 saat süren arazi arama ve kontrol çalışmaları sonucunda kaybolan 100 küçükbaş hayvan, kayboldukları noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Çakallıpınar ve Başmağra köyleri arasındaki arazide bulundu. Hayvanlar tam ve sağlam şekilde sahibine teslim edildi.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır