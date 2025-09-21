HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilis’te kaybolan 100 küçükbaş hayvan bulundu

Kilis’in Merkez ilçesine bağlı Tamburalı Köyünde kaybolan 100 küçükbaş hayvan, jandarmanın 6 saat süren arama çalışması sonucunda bulundu.

Kilis’te kaybolan 100 küçükbaş hayvan bulundu

Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan S.H. (63), akşam saatlerinde 100 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından 20 kişilik ekip görevlendirildi.
Yaklaşık 6 saat süren arazi arama ve kontrol çalışmaları sonucunda kaybolan 100 küçükbaş hayvan, kayboldukları noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Çakallıpınar ve Başmağra köyleri arasındaki arazide bulundu. Hayvanlar tam ve sağlam şekilde sahibine teslim edildi.

Kilis’te kaybolan 100 küçükbaş hayvan bulundu 1
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugatti'yi geride bıraktı: Rekorun yeni bir sahibi var!Bugatti'yi geride bıraktı: Rekorun yeni bir sahibi var!
Görüntüler bugün çekildi! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştıGörüntüler bugün çekildi! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.