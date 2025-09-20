Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Sözleşme bitmeden önce taşınan kiracıya büyük şok!

Yargıtay, sözleşmesi bitmeden evi tahliye eden kiracıya tazminat ödemesi yönünde emsal karar verdi. Hukukçular, kira sözleşmelerinde tahliye bildirim sürelerinin önemine dikkat çekiyor.

Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi'nin haberine göre ev sahibi, 2 yıllık kira sözleşmesi imzaladığı kiracısının süre dolmadan evi terk etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme, sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar süresi karşılığı kira bedelinin ödenmesine hükmetti. Ancak ev sahibi, bedelin yetersiz olduğunu belirterek kararı temyize götürdü.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, sözleşmenin tamamlanmadan tahliye edilmesi halinde kiracının kira ve aidat bedellerini ödemesi gerektiğine karar verdi. Kararda “makul süre” kavramına da yer verildi. Avukat Sedef Selçuk, makul sürenin, taşınmazın boşta kaldığı süreye ilişkin kiraya verenin zararını kapsadığını belirtti.

HUKUKÇULARDAN UYARI

Avukat Selçuk, kiracıların sözleşme bitmeden evi terk etmemesi gerektiğini vurguladı: “Tahliyeye dair yazılı bildirim en az 15 gün önceden ev sahibine yapılmalıdır. Sözleşmede bildirim süreleri ayrıca düzenlenebilir.”

BELİRSİZ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE SORUN YOK

Hukukçular, kira sözleşmesinin belirsiz olduğu ve taraflardan ses gelmediği durumlarda sözleşmenin kendiliğinden uzadığını, bu nedenle tahliye bildiriminde sorun yaşanmadığını ifade etti.

(Kaynak: EKOL TV)