HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Sözleşme bitmeden önce taşınan kiracıya büyük şok!

Kira sözleşmesinde belirtilen süreden önce taşınan kiracı, Yagıtay'ın kararıyla büyük şok yaşadı. Kiracı tazminat ödemeye mahkum edilirken, hukukçular da ev sahibi ve kiracıları sözleşme detayları hakkında uyardı.

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Sözleşme bitmeden önce taşınan kiracıya büyük şok!
Mustafa Fidan

Yargıtay, sözleşmesi bitmeden evi tahliye eden kiracıya tazminat ödemesi yönünde emsal karar verdi. Hukukçular, kira sözleşmelerinde tahliye bildirim sürelerinin önemine dikkat çekiyor.

Ekol TV muhabiri Ezgi İzgi'nin haberine göre ev sahibi, 2 yıllık kira sözleşmesi imzaladığı kiracısının süre dolmadan evi terk etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme, sözleşmede yer alan 3 aylık ihbar süresi karşılığı kira bedelinin ödenmesine hükmetti. Ancak ev sahibi, bedelin yetersiz olduğunu belirterek kararı temyize götürdü.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, sözleşmenin tamamlanmadan tahliye edilmesi halinde kiracının kira ve aidat bedellerini ödemesi gerektiğine karar verdi. Kararda “makul süre” kavramına da yer verildi. Avukat Sedef Selçuk, makul sürenin, taşınmazın boşta kaldığı süreye ilişkin kiraya verenin zararını kapsadığını belirtti.

HUKUKÇULARDAN UYARI

Avukat Selçuk, kiracıların sözleşme bitmeden evi terk etmemesi gerektiğini vurguladı: “Tahliyeye dair yazılı bildirim en az 15 gün önceden ev sahibine yapılmalıdır. Sözleşmede bildirim süreleri ayrıca düzenlenebilir.”

BELİRSİZ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE SORUN YOK

Hukukçular, kira sözleşmesinin belirsiz olduğu ve taraflardan ses gelmediği durumlarda sözleşmenin kendiliğinden uzadığını, bu nedenle tahliye bildiriminde sorun yaşanmadığını ifade etti.

(Kaynak: EKOL TV)

20 Eylül 2025
20 Eylül 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralıHavalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralı
Siirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulunduSiirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay kira sözleşmesi Kira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.