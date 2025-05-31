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Kiralık araçta silahla yakalanan polisin de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya’da kullandığı kiralık otomobilde 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirilen polis memurunun da aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Kiralık araçta silahla yakalanan polisin de aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı ihbar doğrultusunda, geçen hafta, Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen kiralık araç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda durduruldu. Diyarbakır’da görevli polis memuru M.A.K.’nin kullandığı kiralık araçta 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 17 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 tabanca şarjörü, 45 adet Kalaşnikof fişeği ve 32 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan polis memuru M.A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ardından genişletilen soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Z.B. ve H.K. de çıkarıldıkları mahkemede bugün tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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Sakarya
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