Kırgızistan ve Kazakistanlı sanatçılar Saimbeyli’nin kurtuluş coşkusuna ortak oldu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde başlayan programda mehter takımı marşlar çalarak Saimbeyli sokaklarını inletti. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edilirken, gün boyu süren etkinliklerde ilçe halkı büyük bir coşku yaşadı. Etkinliklere Kırgızistan’dan Gulira Kasymkulova ve Kazakistan’dan Ulalika Aldamjarova adlı halk sanatçıları da katıldı. Sahne alan sanatçılar, söyledikleri halk türküleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.
Saimbeyli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Emre Aydın, ilçenin milli mücadeledeki tarihi önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mahmut Dal ise "Bugün, ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Saim Bey, Doğan Bey, Osman Tufan Paşa, Gizik Duran ve Arap Ali gibi kahramanlarımızın önderliğinde yakılan direniş ateşi, 18 Ekim 1920’de zaferle sonuçlanmıştır. Bu kurtuluş, sadece Saimbeyli’nin değil, tüm Türk milletinin bağımsızlık destanının bir parçasıdır" dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık da birlik ve beraberlik mesajı vererek, "18 Ekim 1920’de bu topraklarda verilen mücadele, sadece Saimbeyli’nin değil, tüm milletimizin azminin sembolü olmuştur. O gün ‘Ya istiklal ya ölüm’ diye haykıran kahramanlarımızın mirası bugün hâlâ kalplerimizde yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.
Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, âşıklar sahne aldı, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

