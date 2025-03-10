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Kırıkkale'de acı olay! Şofbenden sızan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

10.03.2025 17:47
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Kırıkkale'de şofbenden sızan gazdan zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de acı olay! Şofbenden sızan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'taki müstakil evlerinde ikamet eden babası Fikri Ersoy (60) ve kız kardeşi Seher Ersoy'dan (31) haber alamayan Onur Ersoy ikamete gitti.

Babası ve kardeşinin kapıyı açmaması üzerine Ersoy, mutfaktaki camdan içeri girdi. Kız kardeşinin ve babasının yerde hareketsiz yattığını gören Ersoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

AA-20250310-37297494-37297491-KIRIKKALEDE_SOFBENDEN_SIZAN_GAZDAN_ZEHIRLENEN_BABA_VE_KIZI_HAYATINI_KAYBETTI

BABA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Seher Ersoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi, baba Fikri Ersoy ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba ve kızının evde bulunan tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kırıkkale
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