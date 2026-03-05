HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kırıkkale’de aranan 7 hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kırıkkale’de aranan 7 hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.T., "silahlı tehdit" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.Y., "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan K.Y., "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan H.Y. ile "basit yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan Ö.C. yakalandı. Çalışmalar kapsamında ayrıca "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan 3 ay hapis cezası bulunan E.A. ile "kasten yaralama" suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan S.A. da gözaltına alındı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale’de aranan 7 hükümlü yakalandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrencilerden "Komşum Projesi" ile Ramazan dayanışmasıÖğrencilerden "Komşum Projesi" ile Ramazan dayanışması
Sürücülere uyarı: "İftara yakın saatlerde dikkat!"Sürücülere uyarı: "İftara yakın saatlerde dikkat!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.