Kırıkkale’de aranan 7 hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.T., "silahlı tehdit" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.Y., "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan K.Y., "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan H.Y. ile "basit yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan Ö.C. yakalandı. Çalışmalar kapsamında ayrıca "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan 3 ay hapis cezası bulunan E.A. ile "kasten yaralama" suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan S.A. da gözaltına alındı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır