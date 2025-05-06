Kırıkkale'de korkutan kaza! Kontrolden çıktı bir evin bahçe duvarına çarptı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi 1306. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü R.M. ile yolcular Z.Y. ve M.C.D. (5) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Şiddetli çarpma nedeniyle otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından araç otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)