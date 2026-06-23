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Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama! 2 personel vefat etti

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Melih Kadir Yılmaz

Kırıkkale’nin Bedesten bölgesindeki arazide yürütülen çalışmalarda patlama meydana geldi. Patlama sonucu, görev yapan fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada da "Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi.

Kırıkkale'de mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 2 personel vefat etti. Konuyla ilgili olarak Kırıkkale Valiliği tarafından bir açıklama yayınlandı.

"MÜHİMMATIN KAZEN PATLAMASI SONUCU 2 PERSONEL VEFAT ETMİŞTİR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir.

Kırıkkale de mühimmat deposunda patlama! 2 personel vefat etti 1

"GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMIŞTIR"

Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Kırıkkale de mühimmat deposunda patlama! 2 personel vefat etti 2

"ADLİ VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI"

Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir .
Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

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şehit Kırıkkale
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