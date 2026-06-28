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Kırıkkale’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Kırıkkale’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Karacalı köyünde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin evlere sıçramasını önlemek amacıyla Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle yangın bölgesinin çevresinde güvenlik şeritleri oluşturuldu.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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