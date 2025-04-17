Kırıkkale’de zincirleme kaza meydana geldi... 2 kişi yaralandı

Kırıkkale’de otomobil, kamyonet ve tankerin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 55’inci kilometresinde Büyükyağlı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki Fiat kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kamyonetten fırlayan parçalar, S.S. yönetimindeki Volkswagen otomobile isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil, H.Ç. yönetimindeki plakalı Mercedes tankere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden E.A. ve B.A. isimli yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası yol güvenliğe alınarak araçlar kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)