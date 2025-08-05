Kırıkkale Üniversitesi'nde Beşir Atalay Kampüsü'nün adı değişti, açıklama geldi

Kırıkkale Üniversitesi'nde yaşanan sürpriz gelişme, siyaset ve akademi dünyasında geniş yankı buldu. Üniversitenin kurucu rektörü olan ve uzun yıllar AK Parti hükümetlerinde önemli görevler üstlenen Beşir Atalay'ın adının verildiği kampüsün ismi, rektörlük seçimleri öncesinde ani bir kararla 'Şehitler Kampüsü' olarak değiştirildi. Bu karar, tartışma yaratırken, Beşir Atalay konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

ATALAY: "HERKES KENDİ İSTEDİĞİNİ YAPSIN"

Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, 2017 yılında kampüse adının verilmesiyle ilgili kendisinin bir talebinin olmadığını, bu durumdan sonradan haberdar olduğunu belirtti. Atalay, "Bu konuda benim hiçbir talebim olmadı, arkadaşlar vermiş ve ben de çok sonra öğrendim. Şimdi de söylenecek bir şey yok. Herkes kendi istediğini yapsın. Ben öyle ortalıkta olan fazla konuşan birisi de değilim. Kendi köşemizde sakin yaşamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atalay, Rektör Ersan Aslan'ın öğrencisi olduğu iddialarına da açıklık getirerek, "Hayır değil. Benim üniversitede rektör olduğum dönemde kendisi yüksekokulda öğretim görevlisi idi" dedi.

1992 yılında rektör olarak atanması sürecinde DYP'li vekillerin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e kulis yaptığına dair iddialara ise Atalay, "Hepsini yazıyorum..." şeklinde yanıt verdi, otobiyografik bir çalışma içinde olduğunu işaret etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kırıkkale Üniversitesi'nin bu ani kararı, özellikle sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi, Beşir Atalay'ın üniversitenin kuruluşundaki ve gelişimindeki katkılarını hatırlatarak, yapılanın 'ahde vefasızlık' olduğunu savundu.

Kararın rektörlük seçimleri öncesinde alınması ve üst makamlara haber verilmediği iddiaları ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Haber7'nin aktardığı bilgilere göre, kampüsün adının 16 Temmuz 2025 tarihinde değiştirildiği ve kararın rektörlük seçimlerinden hemen önce alınması dikkat çekti.