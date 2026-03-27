Kırıkkale’de aranan 9 hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 9 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şahıs yakalandı. Haklarında 1 yıldan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlüler, tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kırıkkale
