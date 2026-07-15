Kırıkkale’de dilencilere yönelik denetimler artırıldı

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların iyi niyetini, dini ve vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kent merkezinde yapılan kontrollerde dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Dilencilikten elde edildiği belirlenen paralara da el konuldu. Cami önleri, kavşaklar ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.



Kaynak: İHA