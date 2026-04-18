Kırıkkale’de dilencilik yapan şahıslara operasyon

Kırıkkale’de zabıta ekiplerince dilencilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen denetimde 10 kişi hakkında işlem yapıldı, üzerlerinden çıkan 2 bin 620 liraya ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdü. Kentin farklı noktalarında yapılan kontrollerde dilencilik yaptığı belirlenen 10 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahısların üzerlerinden çıkan toplam 2 bin 620 liraya mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Ayrıca 10 kişiye toplam 1 bin 764 lira idari para cezası verildi.

Zabıta Müdürü İbrahim Gencer, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Gencer, "Rutin uygulamalarımızın yanında, bize ulaşan ihbar ve şikayetleri de anında değerlendiriyoruz.
Vatandaşlarımızdan hem duyarlı olmalarını hem de dilencilere para vermemelerini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Diyarbakır'da yıldırım kabusu! 2 çocuk hayatını kaybettiDiyarbakır'da yıldırım kabusu! 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası seçimlerinde tartışma yaratan adaylar! KCK/ PKK ihraçlı isimler DKG listesindeİstanbul Tabip Odası seçimlerinde tartışma yaratan adaylar! KCK/ PKK ihraçlı isimler DKG listesinde

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

