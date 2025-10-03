HABER

Kırıkkale’de FETÖ’den aranan eski komiser yakalandı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser T.E. yakalandı. Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu yakalanan T.E.’nin, 6 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi. Gözaltına alınan T.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

